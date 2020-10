Problema muscolare alla coscia destra per il difensore bianconero che ha lasciato il campo al 19' sostituito da Demiral. Al rientro a Torino si sottoporrà agli esami che stabiliranno l'entità dell'infortunio. Da capire se riuscirà a recuperare per la prossima sfida di Champions contro il Barcellona in programma mercoledì prossimo

Esordio di Champions League amaro per Giorgio Chiellini . Il difensore della Juventus , infatti, è stato costretto a lasciare il campo al minuto 19 della sfida contro la Dinamo Kiev per un problema muscolare alla coscia destra . Chiellini, che nei minuti iniziali del match ha anche sfiorato il gol, ha subito capito di essersi fatto male: chiesto immediatamente il cambio, ha ceduto la fascia di capitano a Leonardo Bonucci prima di essere sostituito dal turco Demiral.

Ora gli esami, Barcellona a rischio?

Al rientro a Torino dopo il match di Champions, Chiellini si sottoporrà agli esami che stabiliranno la realtà entità dell’infortunio riportato: trattandosi di un problema muscolare sembra quasi certa l’assenza per la prossima gara di campionato che vedrà la Juventus impegnata domenica sera all’Allianz Stadium contro il Verona, resta da capire invece se il difensore riuscirà a recuperare in tempo per la prossima gara di Champions League in calendario mercoledì 28 ottobre contro il Barcellona a Torino.