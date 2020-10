Alessandro Bastoni è rientrato in gruppo lunedì dopo essere guarito dal coronavirus, un recupero importantissimo per Antonio Conte a 48 ore dalla sfida di Champions contro il Borussia Moenchengladbach che lo farà partire dalla panchina. Oggi quello di Radja Nainggolan, anche lui avrà il suo spazio tra le rotazioni del folto centrocampo nerazzurro. Quattro restano i giocatori con il Covid-19. Per tutti sono stati svolti tamponi nelle ultime ore. Roberto Gagliardini e Ionut Radu sono risultati ancora positivi. E quindi restano in isolamento. Nelle prossime ore l’Inter conoscerà i risultati degli esami anche di Ashley Young e di Milan Skriniar, che resta in quarantena in Slovacchia dopo la positività nel corso della pausa per le nazionali.