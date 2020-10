Ciro è in clima X-Factor dopo la prestazione da "4 sì" con cui ha trascinato la Lazio nel debutto in Champions: nel 3-1 al Borussia Dortmund è stato suo il gol che ha sbloccato il risultato. Al termine della partita, quando Massimo Ugolini gli ha lasciato l'asta del microfono per sentire il suo commento a caldo, la Scarpa d'Oro ha scherzato: "Devo cantare?"

LAZIO-DORTMUND 3-1: HIGHLIGHTS