Midtjylland-Atalanta, tutto ciò che c'è da sapere

Midtjylland e Atalanta non si sono mai affrontate prima. Escludendo le qualificazioni, la squadra di Gasperini ha segnato in 16 delle ultime 17 partite in competizioni europee

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Midtjylland e Atalanta non si sono mai incrociate nella loro storia. I danesi hanno soltanto un precedente con una squadra italiana, il Napoli, nell'Europa League 2015/16, quando persero entrambi gli scontri. I nerazzurri a loro volta hanno incrociato una squadra danese nel 2018, quando persero ai rigori contro il Copenhagen nella fase di qualificazione all'Europa League.

Curiosità

Il Midtjylland ha subito 18 gol in otto partite nell'ultima partecipazione a una competizione europea: record negativo per reti concesse nell’Europa League 2015/16. Escludendo le qualificazioni, l'Atalanta ha segnato in 16 delle ultime 17 partite in competizioni europee. Nella scorsa stagione ha segnato nove gol in tre partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League (tre di media a partita).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Escludendo le partite di qualificazione, Josip Ilicic ha segnato 9 reti in 13 presenze con l'Atalanta in competizioni europee: 4 di questi gol sono arrivati nella sua ultima gara in Champions League a marzo (contro il Valencia al Mestalla).