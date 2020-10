La sconfitta più pesante del Midtjylland in competizioni europee risale al novembre 2015 contro un'altra squadra italiana, il Napoli (0-5 in Europa League) – più nel dettaglio, due delle cinque occasioni in cui ha subito 4+ gol in competizioni europee sono state contro un club italiano (1-4 e 0-5 contro il Napoli nel 2015/16).