A poche ore dalla sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach arriva una brutta notizia per Antonio Conte: Achraf Hakimi è risultato positivo al coronavirus dopo l'ultimo controllo Uefa prima della partita. Il giocatore è totalmente asintomatico ed è isolato come previsto dal protocollo sanitario

Inter, la situazione Covid

Prima dell’ex terzino del Borussia Dortmund, erano stati 6 i casi ad Appiano Gentile (la situazione contagi in Serie A). Bastoni e Nainggolan non sono più contagiati: sono tornati con la squadra dopo essere risultati di nuovo negativi al Covid nella scorsa settimana. Restano ancora isolati e in attesa di un via libera, Roberto Gagliardini e Ionut Radu (che attendono i risultati degli ultimi test a cui si sono sottoposti) e Milan Skriniar, che si sottoporrà giovedì a un nuovo tampone in Slovacchia (dove ha effettuato la quarantena). Ashley Young invece è risultato ancora positivo a un nuovo test naso-faringeo al termine dei dieci giorni di quarantena.