L'attaccante del Borussia Moenchengladbach, avversario dell'Inter in Champions, non viene riconosciuto da uno steward che gli chiede un documento al momento dell'ingresso a San Siro. Così il calciatore cerca le sue foto su Google!

Presentarsi a San Siro, lo stadio che qualche ora più tardi lo vedrà tra i protagonisti della sfida di Champions League contro l’Inter (fischio d'inizio ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e non venire riconosciuto dallo steward all’ingresso dello stadio. Impossibile, vi chiederete, specialmente se il calciatore protagonista dello spiacevole contrattempo si chiama Marcus Thuram , conosciutissimo attaccante del Borussia Moenchengladbach e figlio di Lilian, ex difensore tra le altre di Parma e Juventus. "Può mostrarmi un documento d'identità", chiede lo steward.

Thuram, incredulo, abbassa la mascherina ma non basta; ecco allora il dribbling giusto per superare i controlli: smartphone in mano, il calciatore digita il suo nome su Google e invita lo steward a verificare la sua identità con le foto emerse dalla ricerca. Via libera, finalmente. Un incredibile e simpatico siparietto realmente accaduto e riportato in maniera ironica dal Borussia Moenchengladbach su Twitter, con tanto di foto a immortalare il momento.