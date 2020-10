La società blaugrana intraprenderà un'azione legale contro Salvador Sostres, giornalista di 'ABC' che dopo il match di Champions contro il Ferencvaros aveva paragonato Ansu Fati a un ambulante di colore. In difesa del compagno è intervenuto anche Griezmann: "Ansu merita rispetto, no al razzismo"

Il Barcellona non ci sta e si schiera con forza contro il razzismo. Secondo quanto riportato da Sport, quotidiano catalano, la società blaugrana è intenzionata ad adire le vie legali contro Salvador Sostres, giornalista di "ABC" che secondo il club ha usato toni discriminatori per descrivere la prestazione di Ansu Fati nella cronaca dell'ultima gara di Champions League contro il Ferencvaros. "Ansu quando corre ha qualcosa di simile ad una gazzella - le parole utilizzate dal giornalista per commentare la bella prova del giovane attaccante, che contro la squadra ungherese è anche andato in rete -, sembra un venditore ambulante giovane e nero che scappa dopo l'annuncio dell’arrivo della polizia". Una descrizione ritenuta inaccettabile da parte del club catalano che vuole andare avanti nell’azione legale e che non ha intenzione di accontentarsi di semplici scuse.