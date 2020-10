9/11

2) KARIM BENZEMA: in gol in 15 Champions consecutive (col Lione e Real dal 2005-06 al 2019-20) - serie aperta



Il francese, in campo solo 45' nel ko del Real contro lo Shakhtar, non ha trovato la via del gol nella prima giornata di questa edizione. Se dovesse segnare almeno una rete nella coppa 2020-21 eguaglierebbe anche lui il primato di Messi e delle 16 Champions consecutive in gol.