Complice anche il divieto di poter entrare allo stadio per la prima in Champions della loro Atalanta al Gewiss contro l'Ajax, circa 600 tifosi hanno accompagnato il viaggio del pullman verso l'impianto di gioco con una fiaccolata decisamente rumorosa, ma sempre nel rispetto delle norme di distanziamento. Esposto anche un lungo drappo di stoffa con la scritta "Ed il mio cuore batte ancora d'amore per te"

ATALANTA-AJAX LIVE