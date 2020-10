Inter: la situazione nel girone B di Champions, la classifica e il calendario

Forse, al momento del sorteggio dei gironi l’avrebbero previsto in pochi. Ma dopo due turni del Gruppo B di Champions League Inter e Real Madrid non sono in testa al girone. E la situazione, al momento sembra molto ingarbugliata. Lo Shakhtar Donetsk guida a quattro punti con una differenza reti di +1. Al secondo posto, a due punti Borussia Moenchengladbach e Inter. Al quarto momentaneo i Blancos di Zidane. I tedeschi sembravano avviati a una serata da sogno (in vantaggio sul Real Madrid per 2-0 fino a pochi minuti dalla fine): Benzema all’87’ e Casemiro al 93’ hanno rilanciato le ambizioni del Real Madrid. E se Antonio Conte nel post-partita di Kiev non ha fatto drammi: “Abbiamo giocato con la giusta mentalità e il piglio della grande squadra”, c’è da dire che saranno proprio le prossime due sfide dei nerazzurri contro i Blancos a dire tanto sulle possibilità dei nerazzurri di qualificarsi agli ottavi di finale.