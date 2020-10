Conte: "Mentalità da grande, la strada è giusta"

Errori sotto porta e sfortuna, nonostante l’ottima prestazione l’Inter non è riuscita a tornare dalla trasferta di Champions in Ucraina con i tre punti in tasca. Un pareggio per 0-0 quello contro lo Shakhtar Donetsk che l’allenatore dell’Inter Antonio Conte analizza così a Sky Sport: "Questa gara lascia comunque sensazioni positive, abbiamo giocato con la giusta intensità e il piglio della grande squadra. Abbiamo fato la partita fin dall’inizio, non siamo stati fortunatissimi. Le occasione per fare gol le abbiamo avute, abbiamo fatto una buonissima partita sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, pressandoli sempre. Dispiace perché meritavamo di vincere". Conte vede il bicchiere mezzo pieno: "Siamo sulla strada giusta, abbiamo dimostrato di avere una buona mentalità venendoci a giocare la partita qui. Abbiamo creato tante occasioni per fare gol, abbiamo colpito due traverse e concesso zero occasioni: la strada giusta è questa, speriamo di venire ripagati anche dai risultati".