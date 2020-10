Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia del big match di Champions contro il Barcellona: "Dobbiamo essere cattivi da subito, senza dover subire per reagire. Chiellini non ce la fa, Bonucci è in dubbio. Comunque non sarà una gara decisiva". Poi su Cristiano Ronaldo: "Attendiamo l'esito del tampone, ma sappiamo che non è semplice giocare dopo 15 giorni di inattività". Danilo: "Speriamo di avere CR7. Quest'anno mi diverto di più perché giochiamo il pallone"

Dimenticare in fretta il pari contro il Verona e rilanciarsi in Europa per dare una risposta importante dopo qualche pareggio di troppo in campionato. La Juventus è subito chiamata alla prova Barcellona: nella seconda giornata di Champions League i bianconeri affrontano i blaugrana e lo fanno senza Chiellini e con la speranza di recuperare Bonucci. Ancora in dubbio Cristiano Ronaldo, per il quale è atteso l'esito dell'ultimo giro di tamponi. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Juve Andrea Pirlo ha parlato così della partita e del momento della sua squadra.

Come sta Cristiano Ronaldo? Quali sono le previsioni circa un suo impiego?

"Ha fatto il tampone come tutti gli altri, dobbiamo aspettare l'esito e in serata avremo il responso definitivo"

Confida di recuperare Bonucci e Chiellini? È arrivato il via libera per De Ligt?

"Chiellini no sicuramente, Bonucci valutaremo domani mattina anche se non è ancora al meglio. Non ci è stato ancora dato l'ok per portare De Ligt"

Come sta Dybala? Può anche fare il trequartista?

"Sta bene, è un po' stanco ma è normale dopo la prima partita da titolare. Avrà tempo per recuperare e giocare domani sera. Il trequartista è un ruolo che ha già ricoperto, lo può fare e vedremo con chi può giocare"

Cosa la preoccupa di più dell'attacco del Barcellona?

"Domani mattina faremo la conta dei giocatori a disposizione. Il Barcellona è una squadra che ha grandi campioni, noi dovremo fare una grande partita anche se non avremo i nostri difensori"

Come giudica la prestazione di Dybala e Morata con il Verona? McKennie potrà giocare in difesa?

"Hanno fatto una buona partita, hanno scambiato bene e hnno fatto ciò che avevamo preparato. Peccato non abbiano trovato il gol. McKennie è reduce da un periodo in cui non ha giocato e non credo potrà fare il difensore"

Quanto tempo ci vuole per vedere la vera Juve?

"Spero di avere tutti a disposizione al più presto, abbiamo fuori da inizio stagione De Ligt e Alex Sandro, mentre Cristiano Ronaldo e Chiellini ci sono stati solo per poche partite. In ogni caso sappiamo che non possiamo perdere punti in giro"

Che percentuali ci sono di un impiego di Cristiano Ronaldo?

"Aspettiamo l'esito del tampone, se sarà negativo vedremo il da farsi. Per adesso è tutto in alto mare, quando ci sarà l'esito finale capiremo. Speriamo di poterlo valutare, anche se sappiamo che non è semplice giocare dopo 15 giorni di inattività"

Cosa potrà dire questa partita?

"Queste sono le gare che tutti vorrebbero giocare, abbiamo questa opportunità e non vediamo l'ora di scendere in campo per vedere il nostro valore e quello del Barcellona. Non è una partita decisiva, ma vogliamo vedere comunque qual è il nostro valore"