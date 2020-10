Rifinitura alla vigilia della partita contro il Barcellona per la Juventus: riscaldamento personalizzato per Leonardo Bonucci, che resta in dubbio, mentre non si è visto Giorgio Chiellini. Pirlo in difesa deve fare già a meno di De Ligt e Alex Sandro. Intanto c'è attesa per l'esito del tampone di Cristiano Ronaldo

Vigilia con dubbi in difesa per la Juventus che si prepara a ospitare allo Stadium il Barcellona per la seconda giornata del gruppo G di Champions League. Questa mattina il gruppo di Andrea Pirlo è sceso in campo per l'allenamento di rifinitura, con fari puntati sulla difesa. Grande attesa sulle condizioni di Leonardo Bonucci, non per Giorgio Chiellini. Bonucci è sceso in campo e ha svolto un riscaldamento personalizzato sotto gli occhi di Andrea Agnelli. Il difensore era uscito al 75' della partita contro il Verona per un fastidio muscolare alla coscia destra e, sottoposto lunedì a esami, non avevano evidenziato lesioni muscolari. Se il test di oggi sarà positivo potrebbe stringere i denti e scendere in campo. Dove invece non si è visto Chiellini, che sta recuperando dal problema muscolare accusato a Kiev nella prima di Champions. Nodi da sciogliere per Pirlo, che contro i blaugrana deve fare già a meno di De Ligt e Alex Sandro.