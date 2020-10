Il difensore bianconero non nasconde l'amarezza per la sconfitta contro il Barcellona: "Risultati non alla nostra altezza, dobbiamo stringere i denti e fare gruppo perché la strada è lunga. È necessario fare tutti qualcosa in più" CORONAVIRUS, DATI E NOTIZIE IN TEMPO REALE

La sconfitta contro il Barcellona in Champions League, nuovo passo falso all’interno di un avvio di stagione sicuramente delicato per la Juventus. "È il momento di stringere i denti, di fare gruppo, di tirare fuori il meglio da noi stessi. Arriviamo da risultati non alla nostra altezza", ha analizzato Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di Champions persa per 2-0 all’Allianz Stadium. "La cosa che mi fa ben sperare è la voglia di fare con la palla tra i piedi. Se crediamo in questa strada e miglioriamo ancora dal punto di vista tecnico, possiamo fare una grande stagione. Contro il Barcellona sapevamo che sarebbe stato difficile. C'erano assenze sia da loro che da noi, ma abbiamo sbagliato troppo e il Barça è una squadra che non perdona. Dobbiamo restare compatti, la strada è lunga", ha aggiunto il difensore bianconero.