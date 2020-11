Una rabbia reale, quella dell'Inter. Per i punti persi, le occasioni sprecate, la mancanza di cattiveria davanti alla porta, le decisioni arbitrali e le convocazioni delle nazionali in arrivo che rendono complicato il lavoro alla Pinetina in una stagione già anomala. Adesso peró c'è la madre delle partite europee. Contro il Real Madrid l'Inter vuole reagire. I numeri di un paragone complicato con l'anno scorso dicono che nelle prime 8 stagionali l'Inter vince meno, 3 successi contro 6, segna leggermente di più ma subisce molte reti, 12 contro le 5 prese dalla prima Inter di Conte. Questa invece pareggia tanto, 4 x nelle ultime 6 partite con una vittoria e una sconfitta e soprattutto in queste frenate spreca sempre troppo. Come dice Conte serve più cattiveria davanti alla porta. Altrimenti si rischia di rivedere sempre lo stesso film: il Parma con 3 tiri, fa due gol, l'Inter invece deve creare tantissimo per segnare.

Sanchez verso il recupero per Madrid, Lukaku ci prova

Urgono quindi rinforzi in attacco dove Sanchez e Lukaku si allenano ancora a parte. Il cileno però lavora a un ritmo più elevato, è più avanti nel recupero e ha più possibilità di giocare in Spagna rispetto al belga che però, nonostante le previsioni lo diano out, comunque non si arrenderà fino al momento della partenza del volo per Madrid. Questa voglia di provarci fino in fondo, anche se con speranze minime, può essere la scintilla che trasforma l'Inter e la proietta verso una notte stellare.