Real Madrid-Inter, le probabili formazioni

Prosegue, l’emergenza in difesa, per Zinedine Zidane che ripropone nuovamente Lucas Vazquez esterno basso a destra, preferendolo a Marcelo che però è mancino. Completa la linea a quattro davanti a Courtois la coppia centrale composta da Varane e Ramos, con Mendy a sinistra. A centrocampo Valverde, Casemiro e Kroos, con Modric che parte dalla panchina. In avanti Hazard e Asensio agiranno a supporto di Benzema.

Inter, senza Lukaku c’è Perisic

Non ce l’ha fatta Romelu Lukaku, a recuperare per la sfida di Champions League. Antonio Conte dovrebbe schierare Perisic al fianco di Lautaro Martinez, con Barella (e non Eriksen) alle spalle delle due punte. L’ex Hakimi e Young saranno impiegati sulle fasce, con Vidal e Brozovic al centro. In difesa D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, con Handanovic in porta.

INTER (3-4-1-2) probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic. All. Antonio Conte.