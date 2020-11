Dinamo Kiev decimata, col Barça ben 13 assenti

Nel club ucraino ben 9 calciatori positivi al Covid-19, sono 13 in totale gli indisponibili per la sfida del Camp Nou. Ajax partita per la Danimarca con 17 giocatori: De Telegraaf parla di 11 positività, tra cui Tadic, Klaassen, Onana e Gravenberch CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Quella che affronterà il Barcellona nel prossimo turno di Champions League, sarà una Dinamo Kiev decimata dal coronavirus. Nel club ucraino, infatti, sono state riscontrate ben 9 nuove positività al Covid-19. Mircea Lucescu, quindi, per la sfida del Camp Nou dovrà fare a meno di Bushchan, Boiko, Mykolenko, Karavayev, Harmash, Shaparenko, Baluta, Tsytaishvili e Duelund, tutti costretti all'isolamento dopo aver contratto il virus. A questi, nella lunga lista degli indisponibili, vanno aggiunti gli infortunati Burda, Tymchyk e Kostevych, oltre allo squalificato Sydorchuck, per un totale di 13 calciatori assenti. Per la Dinamo Kiev, dunque, una trasferta ancor più difficile, sul campo di uno squadrone come il Barcellona. Questa sfida riguarda il girone G, quello della Juventus, che invece sarà impegnata contro il Ferencvaros.