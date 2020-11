Champions, calendario e orari della 3^ giornata

Lo spettacolo della Champions League torna protagonista con la terza giornata della fase a gironi da seguire come sempre su Sky Sport. Martedì e mercoledì spazio dunque allo spettacolo europeo, che avrà tra le protagoniste anche le quattro italiane: martedì toccherà all’Atalanta sfidare il Liverpool a Bergamo, mentre l’Inter affronterà il Real Madrid in trasferta; mercoledì sarà il turno della Lazio che giocherà contro lo Zenit in trasferta e della Juventus, impegnata in Ungheria contro il Ferencvaros.