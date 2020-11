Ferencvaros-Juventus, statistiche e curiosità

Nella terza giornata del girone G la squadra di Andrea Pirlo fa visita agli ungheresi: bianconeri a quota 3 punti, Ferencvaros a 1. Una vittoria può valere a Cristiano Ronaldo e compagni un passo in avanti verso la qualificazione agli ottavi. Partita in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

Quando e a che ora si gioca Ferencvaros-Juventus?

La partita tra Ferencvaros e Juventus, valida per la terza giornata della fase a gironi (gruppo G) della Champions Legue, si giocherà mercoledì 4 novembre alle 21 alla Groupama Arena di Budapest.

Dove è possibile guardare Ferencvaros-Juventus? Il match tra Ferencvaros e Juventus sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca affidata a Federico Zancan con commento tecnico di Massimo Ambrosini. Nel corso di Diretta Gol (canale 251) la partita sarà raccontata dalla voce di Maurizio Compagnoni.

Quali sono i precedenti fra le due squadre? approfondimento CR7 è tornato, Pirlo ora ha il dilemma tridente Quella tra Ferencvaros e Juventus è una sfida quasi inedita. Le due squadre si affronteranno infatti per la seconda volta in competizioni europee. Nell'unico precedente, nella Coppa delle Fiere 1964/65, è stata vittoria del Ferencvaros per 1-0. I bianconeri hanno già affrontato una squadra ungherese nellaa competizione, quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni: era la stagione 1972/73 e la Juve superò l'Ujpest nei quarti di finale, con un 2-2 complessivo tra andata e ritorno e passaggio del turno per i gol in trasferta. Il Ferencvaros invece non affronta un avversario italiano dalla stagione 1965/66 in Coppa Campioni, quando fu eliminato ai quarti di finale dall’Inter (1-5 tra andata e ritorno).

Curiosità vedi anche Neri Marcoré imita Pirlo a Sky Calcio Club. VIDEO Dopo la sconfitta di Torino contro il Barcellona, dove è scesa in campo con una squadra dall'età media di 26 anni e 325 giorni, la più giovane schierata dal club in Champions negli ultimi 18 anni, la Juventus è chiamata a evitare il secondo ko di fila. Una serie negativa che in Champions non si verifica dall'ottobre 2014 con i ko contro Atletico Madrid e Olympiakos: Andrea Pirlo, attuale allenatore bianconero, era in campo nel ko in Grecia. Di fronte avrà un avversario che ha incassato 26 gol in otto partite di Champions League (3.3 a partita) facendo registrare la seconda media più alta nella storia della competizione, dietro solo al Nordsjaelland (22 in sei partite, 3.7 a match). In casa il Ferencvaros ha però una buona tradizione: gli ungheresi hanno infatti perso solo due delle 13 sfide interne giocate nella competizione, contro il Leeds nel novembre 1969 e contro l’Ajax nel settembre 1995.