L'imperativo per l'Atalanta, adesso, è rialzare la testa. E da quando c'è Gian Piero Gasperini in panchina, è sempre riuscita a farlo. Ogni volta, infatti, che i nerazzurri hanno perso una partita subendo 4 o più gol, hanno risposto con prove convincenti nell'impegno successivo. Quest'anno, ad esempio, dopo il 4-1 subito dal Napoli al San Paolo, i bergamaschi sono andati a vincere 4-0 in casa del Midtjylland. Le reazioni della scorsa stagione Lo 0-5 col Liverpool è difficile da digerire, ma la Champions League vuol dire anche questo a volte. Basti pensare alla passata stagione, quando con Dinamo Zagabria e Manchester City arrivarono due brutte sconfitte. In Croazia finì 4-0 e quattro giorni dopo arrivò il pari interno in rimonta con la Fiorentina, con la rete di Castagne a tempo scaduto. Contro Guardiola invece un rumoroso 5-1 all'Etihad e l'Atalanta passò da una goleada subita ad una realizzata (7-1 contro l'Udinese in campionato). E soprattutto riuscì ad ottenere la qualificazione agli ottavi, arrivando a pochi minuti dal conquistare le semifinali. Ora più che mai serve una prova autorevole, anche per darsi una scossa: nelle ultime quattro partite, tra Serie A e Champions League, sono arrivate due sconfitte (Sampdoria e Liverpool), un pareggio (Ajax) e una sola vittoria (Crotone).