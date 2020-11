Champions League, il programma di oggi

La terza giornata di Champions League prosegue con le otto gare di oggi, in campo anche Lazio e Juventus: tutti gli orari e i canali tv delle partite in programma

Dopo la prima, ricca serata di Champions League, scendono le altre 16 squadre impegnate nella massima competizione europea per club. Due le italiane in campo: la Lazio fa visita allo Zenit con fischio d'inizio alle 18.55, mentre la Juventus giocherà in casa del Ferencvaros alle ore 21. Nel girone dei biancocelesti, il Club Brugge ospita il Borussia Dortmund. In quello dei bianconeri, invece, al Camp Nou si giocherà Barcellona-Dinamo Kiev. Le altre gare: alle 18.55 ci sarà Istanbul Basaksehir-Manchester United, mentre alle ore 21 Chelsea-Rennes, Siviglia-Krasnodar e Lipsia-PSG (rivincita della recente semifinale vinta dai francesi per 3-0).