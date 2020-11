Trasferta in Ungheria per Pirlo, alla ricerca del secondo successo nel girone di Champions, che gli permetterebbe di intravedere gli ottavi con molto ottimismo in virtù del pareggio tra Dinamo Kiev e Ferencvaros di mercoledì scorso. Chiellini e Ronaldo titolari, Dybala in panchina. Calcio d'inizio alle 21, diretta Sky Sport Uno

Lasciatisi alle spalle il ko con il Barcellona, i bianconeri affrontano la terza giornata del gruppo G con la possibilità di prendersi una bella fetta di qualificazione agli ottavi. Forti dei 3 punti in classifica guadagnati a Kiev battendo la Dinamo, Ronaldo e compagni in caso di successo si porterebbero a +5 dagli ungheresi e probabilmente anche dalla Dinamo stessa (in caso di successo del Barça). D'accordo, è presto per fare i conti, ma lo scenario all'orizzonte infonde fiducia a Pirlo, che ritrova Chiellini e Cristiano. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Uno, calcio d'inizio alle 21.