L'allenatore biancoceleste non nasconde la sua soddisfazione per il pareggio ottenuto sul campo dello Zenit: "Onore a questo gruppo, i ragazzi stanno andando oltre qualsiasi aspettativa. Felice per Caicedo, ma tutti meritano un ringraziamento"

"C'è davvero grande soddisfazione a lavorare con un gruppo così, i ragazzi stanno andando al di là di qualsiasi aspettativa. Io sono uno che pretende tanto, ma ognuno di loro sta dando tutto quello che ha. Onore a questo gruppo". Sono queste le parole di Simone Inzaghi dopo il pareggio in rimonta, 1-1, ottenuto sul campo dello Zenit che permette alla sua Lazio di salire a quota 5 punti nel girone dove è ancora imbattuta. Un punto che acquista ancora più valore viste le tante assenze nel gruppo biancoceleste: "Le ultime due trasferte le abbiamo affrontate con 13 giocatori, siamo in difficoltà ma speriamo di recuperare giocatori. Stasera non si poteva pensare alla solita bella Lazio visto che mancavano 8 giocatori che mi avrebbero dato una grande mano, alcuni di loro sarebbero stati titolari. Ma non posso che ringraziare tutti i ragazzi per quello che stanno facendo", ha aggiunto l’allenatore biancoceleste.