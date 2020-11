L'argentino protagonista in campo e anche sui social: ai complimenti arrivati dalla Uefa, la Joya ha ironicamente replicato chiedendo che gli venga riconosciuta anche la seconda marcatura personale, considerata invece autogol

Un gol e… mezzo, quasi due: nella notte di Budapest contro il Ferencvaros, Paulo Dybala è tornato finalmente alla rete, la prima di questo suo travagliato inizio di stagione. Mandato in campo da Pirlo al posto dello scatenato Alvaro Morata al 67’, l’argentino ha sfruttato al meglio la chance concessagli dall’allenatore della Juventus: suo il gol del momentaneo 3-0 al minuto 73’, sua la conclusione “sporcata” pochi centimetri prima della linea di porta da un calciatore avversario nel tentativo invano di evitare la rete del 4-0 (4-1 il finale). Autorete di Dvali, secondo la UEFA. Una decisione che però non accontenta Dybala che si è ironicamente appellato va social proprio alla UEFA per farsi assegnare la seconda marcatura.