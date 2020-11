Il giorno prima di scendere in campo a Lipsia, ben undici giocatori del PSG sono rimasti intrappolati nell’ascensore per circa un’ora, finché i vigili del fuoco non sono intervenuti. Il tutto è stato documentato sui social da Kurzawa CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Trasferta tedesca da incubo, per il Paris Saint-Germain, uscito sconfitto nella sfida col Lipsia. La squadra di Nagelsmann infatti è riuscita a imporsi in rimonta per 2-1 contro i francesi, superandoli nella classifica del girone H di Champions League. Ma non è stata l'unica disavventura dei giorni trascorsi in Germania. Diversi giocatori, dopo la rifinitura di martedì, sono rimasti bloccati nell'ascensore dell'albergo che ha ospitato il PSG.