Salah positivo al coronavirus: Atalanta a rischio

Mohamed Salah è positivo al coronavirus. A darne l'annuncio è l'EFA, la federcalcio egiziana, attraverso un comunicato diffuso sui canali ufficiali: "I tamponi svolti sulla prima squadra della nazionale di calcio hanno evidenziato che il giocatore Mohamed Salah, stella del Liverpool, è risultato positivo al coronavirus sebbene non presenti alcun sintomo. Gli altri membri della squadra sono tutti negativi". Il giocatore aveva risposto alla convocazione per la doppia sfida col Togo, valida per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d'Africa che si disputerà in Camerun nel gennaio 2022.