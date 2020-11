Brutte notizie per il Liverpool, che ha perso per un lungo periodo anche Joe Gomez. Il difensore si è infortunato in allenamento con l'Inghilterra, accasciandosi da solo a terra per un dolore al ginocchio sinistro. Non vi è stato interessamento dei legamenti, ma è stata necessaria un'operazione (già eseguita con successo) per la ricostruzione di un tendine. "Gomez inizierà immediatamente un programma di riabilitazione con la squadra medica dei Reds, con lo staff del club che monitorerà attentamente i suoi progressi – si legge sul sito del Liverpool - Non viene stabilita alcuna tempistica per il suo ritorno, anche se è probabile che l'infortunio lo escluda per una parte significativa del resto della stagione 2020-21". Klopp, che già doveva affrontare un'emergenza difensiva, perde quindi l'unico centrale fino a questo momento sempre disponibile e che era stato utilizzato in ogni minuto del recente ciclo di 7 partite in 22 giorni.