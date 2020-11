5/8

FABINHO (centrocampista centrale)

Infortunio alla coscia: stop previsto 10 giorni



Come se non bastassero i due centrali titolari, nella gara di Champions con il Midtjylland si è fatto male anche il brasiliano, pedina duttilissima che non a caso Klopp aveva arretrato in difesa per provare a tamponare l’emergenza. Ha già saltato l’andata contro l’Atalanta, rischia di non esserci neanche al ritorno