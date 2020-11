Pirlo: "Chiudiamo il discorso qualificazione"

L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida di Champions contro il Ferencvaros: "Mi darebbe fastidio non vedere la stessa intensità avuta contro il Cagliari. Massima determinazione per portare a casa i tre punti e chiudere il discorso qualificazione. In difesa gli unici 4 disponibili, Chiesa non è ancora pronto. Dybala sì, vedremo se schierarlo". E annuncia: "Danilo giocherà centrale. Tridente? Pensiamo a dare equilibrio alla squadra, poi ci proveremo"

Torna la Champions League, con la Juventus impegnata all'Allianz Stadium contro il Ferencvaros. Per i bianconeri un'importante occasione per chiudere il discorso qualificazione, come dichiarato da Andrea Pirlo nella conferenza della vigilia.

Le darebbe fastidio non vedere la stessa intensità di Cagliari?

"Dobbiamo dare continuità a prestazioni e risultati, quindi sì mi darebbe fastidio. Serve a noi come squadra e al nostro percorso di crescita, senza quest'intensità non saremmo la Juve. Non è scattata alcuna scintilla col Cagliari, i giocatori si conoscono meglio e serviva del tempo per assimilare le cose che proviamo durante la settimana. Ora ci stiamo ritrovando e, giornata dopo giornata, cercheremo di migliorare".

Qualche indicazione di formazione?

"Dietro sono rimasti in quattro e giocheranno loro, con Danilo centrale e Alex Sandro a sinistra. Per il resto vedremo. Kulusevski ha giocato tante partite, Chiesa rientra da un infortunio e non è ancora pronto per giocare dall'inizio".