Problema alla schiena per Demiral, che ha riportato un'elongazione del muscolo ileopsoas di destra. Il difensore turco dovrà restare fermo per circa 10 giorni

Problemi in difesa per la Juventus , che perde Merih Demiral . Il difensore turco ha accusato un fastidio a un muscolo della schiena e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un'elongazione che lo costringerà a saltare i prossimi impegni ufficiali. Questo il report pubblicato dalla società bianconera sulle sue pagine ufficiali: "Merih Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra".

I tempi di recupero

Come si evince dal comunicato pubblicato dalla Juventus, il difensore turco dovrà restare fermo per circa 10 giorni. Questo significa che Demiral salterà sicuramente la gara contro il Ferencvaros, quella successiva in campionato contro il Benevento e l'altra, sempre in Champions League, contro la Dinamo Kiev. Ipotizzabile, dunque, un rientro nel derby contro il Torino in programma sabato 5 dicembre.