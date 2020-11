Inter-Real Madrid, tutto quello che c'è da sapere

L'Inter ha perso tre delle ultime quattro partite contro il Real Madrid in competizioni europee (un successo), incluso l'ultimo incontro di inizio mese. Tuttavia non ha mai perso in casa (cinque vittorie e due pareggi) e ha vinto le ultime tre sfide.

La gara sarà trasmessa in diretta da Sky alle ore 21:00 sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). È disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Curiosità

Se l'Inter non dovesse a vincere questa partita, sarà la prima volta che non vince nessuna delle prime quattro partite di una stagione di Champions League, dopo aver pareggiato due e perso una delle prime tre partite della competizione in corso. Il Real Madrid ha vinto sette delle otto partite di Champions contro avversarie italiane con Zinedine Zidane in panchina - l'unica sconfitta in questa striscia (1-3 contro la Juventus nel 2017-18) è l'unica partita in cui i Blancos non sono riusciti a segnare più di un gol.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Dall'inizio della scorsa stagione escluse le qualificazioni, solo Robert Lewandowski (22) ha preso parte a più gol in Champions League ed Europa League di Romelu Lukaku (15, 11 reti e quattro assist). Cinque dei sei gol di Lautaro Martínez con l'Inter in Champions League sono stati segnati fuori casa: a San Siro, l'argentino ha segnato solo una volta in sei presenze nella competizione.