La sfida con gli ungheresi rappresenta un match-point per la Juve, per quel che riguarda la qualificazione agli ottavi di Champions. Emergenza in difesa per Pirlo: fuori anche Demiral, a sinistra gioca Alex Sandro con Danilo spostato al centro

Vincere per essere già agli ottavi con due turni d'anticipo come accadde l'anno scorso, a meno che non accada qualcosa di clamoroso tra Barcellona e Dinamo Kiev. E avere gli ottavi in tasca in una fase così fitta di impegni sarebbe un bel vantaggio rispetto a chi tra le contendenti per lo scudetto dovrà sudare e lottare fino all'ultima partita. Pirlo ha perso anche Demiral per un lieve problema muscolare quindi scelte obbligate in difesa in una partita che ha come insidia principale quel 4-1 dell'andata che puo far pensare che sia tutto scontato.





Dopo la bella prova con il Cagliari dunque Pirlo è alla ricerca di un'ulteriore step che manca ancora alla sua Juve. La continuità di risultati. Per questo contro il Ferencvaros si aspetta una squadra cattiva e determinata come quella vista sabato sera. Puntando ancora sulla fame di gol di Ronaldo che ancora in questa edizione della Champions non ha messo la sua firma, soprattutto causa Covid. All'andata rimase a secco. Difficile che fallisca due appuntamenti di fila.