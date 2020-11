Juve-Ferencvaros, tutto quello che c'è da sapere

La Juventus ha vinto uno dei due precedenti incontri con il Ferencvaros in tutte le competizioni europee (una vittoria e un pareggio), successo arrivato all'inizio di questo mese nella fase a gironi di Champions League (4-1 fuori casa). Questa sarà la prima trasferta degli ungheresi contro avversarie italiane in una competizione europea dal maggio 1968, quando pareggiò 2-2 con il Bologna nella Coppa delle Fiere.

Il Ferencvaros è alla ricerca della prima vittoria in Champions League da settembre 1995 (3-0 contro il Grasshopper), non avendo trovato il successo in alcuna delle ultime otto partite nella competizione (tre pareggi e cinque sconfitte). La Juventus ha vinto 4-1 fuori casa nella gara d'andata e dovrebbe segnarne cinque in questa partita per eguagliare il maggior numero di gol contro un singolo avversario in una stagione di Champions League (nove contro l'Olympiakos nel 2003-04).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Cristiano Ronaldo è il capocannoniere nella storia della Champions League con 130 gol - 69 dei quali sono stati segnati in partite casalinghe, solo Lionel Messi (70) ha segnato di più nella competizione nelle partite interne. Franck Boli ha segnato in ciascuna delle sue ultime due partite di Champions League con il Ferencvaros (due gol): nessun giocatore ha mai segnato in tre presenze consecutive con questo club nella competizione. Alvaro Morata ha segnato quattro gol in tre partite di Champions con la Juve in questa stagione, tanti quanti nelle precedenti 17 presenze nella competizione tra Chelsea e Atletico Madrid.