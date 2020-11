Lo scorso 4 novembre un gol di Caicedo all'82° aveva evitato la sconfitta di una Lazio rimaneggiatissima - a causa della situazione tamponi - nella trasferta a San Pietroburgo. In venti giorni Inzaghi ha recuperato quasi tutti, ma non potrà contare su Milinkovic-Savic. Il successo è più che alla portata, considerando che la squadra è uscita imbattuta dalle ultime due trasferte in Champions giocate in condizioni di emergenza, con il Bruges e appunto con lo Zenit. All'Olimpico la Lazio aveva trovato il successo nel debutto europeo contro il Borussia Dortmund. Serve una vittoria per portarsi a 8 punti, che significherebbe staccare il Bruges di 4 distanze nel caso in cui i belgi perdano con il gialloneri di Dortmund. Se invece i tedeschi dovessero incampare, battere lo Zenit porterebbe la squadra di Inzaghi in testa alla classifica del girone a due giornate dalla fine.