L'allenatore biancoceleste ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Zenit: "Avversaria forte, avremo qualche problematica a centrocampo ma ci aspetta una gara di carattere. Dovremo vincere e non pensare a ciò che succede a Dortmund". Sui giocatori recuperati: "Valuterò se schierare Luiz Felipe, in porta giocherà Reina". E riguardo alla questione Luis Alberto: "Stop alle polemiche, lui è sereno e motivato". Lazio-Zenit è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253

In serie utile da un mese in campionato, filotto proseguito con l’ultimo successo a Crotone ma ora è tempo di Champions League . Sfida da non sbagliare all’Olimpico per la Lazio , opposta martedì allo Zenit . Russi agguantati sull’1-1 nella sfida dello scorso 4 novembre, pareggio in trasferta come accaduto in Belgio col Bruges. Due punti che diventano 5 considerando il successo all’esordio contro il Borussia Dortmund, quanto basta per occupare da imbattuti il 2° posto del gruppo F . E dopo le prime tre sfide si entra nel vivo sulla strada degli ottavi di finale: ne ha parlato Simone Inzaghi , allenatore dei biancocelesti alla vigilia dello Zenit.

Inzaghi in conferenza: "In porta gioca Reina"

Queste le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa.



Questa è una partita molto importante: sentite pressione e come deve essere giocata la partita?

"Sappiamo dell'importanza della partita: era uno dei nostri obiettivi riuscire a passare il girone. Affrontiamo una squadra forte, di qualità, che recupera giocatori importanti. Per questo dovremo fare una gara di carattere. Ci stiamo preparando e stiamo recuperando energie dopo Crotone".



Ci saranno tutti i giocatori e chi no?

"Non ho ancora notizie ufficiali, sto aspettando la comunicazione dei responsabili sanitari. Sicuramente avrò a disposizione Luiz Felipe: è fermo da più di 10 giorni, valuterò se impiegarlo dall'inizio o a partita in corso".



La fascia di capitano a Luis Alberto chiude ogni polemica?

"Penso di sì, è un giocatore importantissimo per noi. E' fondamentale per ciò che fa sul campo, ora ci aspettiamo conferme anche fuori dal campo ma non ho dubbi: ho parlato con lui, è sereno e motivato affinché le cose vadano sempre meglio".



Non ritieni che sia sottovalutata la tua Lazio?

"Sul fatto che non ci danno mai per favoriti è una cosa alla quale siamo abituati. Negli anni siamo cresciuti tanto e abbiamo conquistato trofei. Ora abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale complice il calendario e le defezioni. Mi auguro di recuperare tutti: martedì avremo qualche problematica a centrocampo, ma se non parlano di noi a me non dispiace. Insieme alla squadra siamo consapevoli di essere competitivi".



Torna Strakosha? E in tribuna rivedremo Peruzzi?

"Riguardo al nostro Club Manager, possono esserci incomprensioni come in tutte le famiglie e sono certo si risolveranno. Strakosha è il nostro portiere titolare ma è fuori da 15 giorni: martedì giocherà Reina, poi vedremo come starà Strakosha".



Preferirebbe una vittoria del Borussia nell'altra sfida oppure un loro passo falso in ottica 1° posto?

"Mi sono posto anch'io questa domanda, è difficile dare una risposta. Io devo cercare di battere lo Zenit, poi ciò che succede a Dortmund deve interessarci relativamente".