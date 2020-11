Champions League, calendario e orari partite oggi

Otto le gare in calendario nel mercoledì di Champions, in campo anche due italiane. L'Inter ospita il Real Madrid per mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase successiva, l'Atalanta fa visita al Liverpool dopo il pesantissimo ko dell'andata. Il programma completo della quarta giornata

Dopo la prima tranche di partite disputate martedì 24, continua lo spettacolo della Champions League con le rimanenti gare della quarta giornata della fase a gironi. Otto, come di consueto, le sfide in calendario quest'oggi, mercoledì 25 novembre. Si parte alle 18:55 con Borussia Moenchengladbach-Shakhtar Donetsk, match particolarmente interessante nel girone dell'Inter, e Olympiacos-Manchester City. Alle 21, poi, le rimanenti partite. In campo due italiane: l'Inter, appunto, che nel gruppo B affronta a San Siro il Real Madrid e l'Atalanta, attesa dalla proibitiva prova di Anfield contro il Liverpool (girone D). I nerazzurri di Conte cercano un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione al turno successivo, mentre i ragazzi di Gasperini vanno a caccia di riscatto dopo il pesantissimo 5-0 interno subìto dai Reds di Klopp.