Gli infortuni, tanto quanto i gol e i trofei, hanno spesso accompagnato la carriera di Diego Costa. Non è da meno questa stagione che pare evidenziare anche una certa sfortuna per l'attaccante naturalizzato spagnolo. Il giocatore, infatti, appena rientrato dopo l'ennesimo guaio muscolare e in campo per circa un quarto d'ora nel match vinto contro il Barcellona (la quinta presenza in campionato), è costretto a fermarsi di nuovo. L'ex Chelsea avvertiva qualche fastidio alla gamba destra e si è così sottoposto a esami approfonditi che hanno evidenziato "una trombosi venosa profonda spontanea alla gamba destra, non correlata a traumi o lesioni precedenti", come si legge nel report pubblicato sul sito ufficiale dell'Atletico Madrid. Saltata, dunque, la convocazione per la sfida di Champions contro la Lokomotiv Mosca, nella quale con ogni probabilità sarebbe partito da titolare vista l'indisponibilità di Suarez (positivo al coronavirus) e le tante defezioni con cui deve fare i conti Simeone.