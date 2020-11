Liverpool-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Nel match di andata è arrivata una lezione pesantissima, adesso l'Atalanta vuole reagire. Nella quarta giornata del girone D di Champions League i nerazzurri volano ad Anfield per affrontare il Liverpool dopo lo 0-5 incassato a Bergamo. Impegno proibitivo per gli uomini di Gasperini, comunque in piena corsa per il passaggio al turno successivo. Dopo le prime tre giornate l'Atalanta ha infatti collezionato 4 punti grazie al successo in trasferta con il Midtjylland (0-4) e il pareggio in casa con l'Ajax (2-2), la vera rivale per la qualificazione. Il Liverpool, invece, è già ad un passo dagli ottavi: dopo le prime tre gare, la squadra di Klopp vola a punteggio pieno (8 gol fatti, 0 subiti) e punta a chiudere il discorso al più presto.