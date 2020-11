La sconfitta con il Real Madrid complica molto il percorso dell’ Inter in Champions League, in una giornata funestata dalla scomparsa di Diego Armando Maradona . È da lui che parte l’intervista al termine della gara di Antonio Conte . "Stiamo versando tutti lacrime per la scomparsa di una persona che sicuramente ha fatto la storia del calcio e rimarrà in modo indelebile. Ho avuto il piacere di giocarci contro e marcarlo, fatico ancora a credere che non ci sia più. Era anche molto giovane. Mi dispiace veramente tanto, sono molto addolorato" ha detto a Sky Sport. L’allenatore ha quindi discusso della partita: "Di base è difficile giocare contro squadre come il Real se andiamo sotto di un gol, se poi rimaniamo in dieci è difficile da scalare. Penso che si sia vista la differenza tra noi e loro, questo non ci deve abbattere ma deve farci capire che c'è una strada da percorrere. Bisogna lavorare, essere vogliosi e umili, senza lasciarsi ammaliare dalle sirene che arrivano dall'esterno".

Conte: "L’espulsione ci ha tagliato le gambe"

L’avvio complicato ha inciso in modo decisivo sulla gara, con l’inferiorità numerica che ha aumentato in modo esponenziale le difficoltà. "Non penso che non siamo prolifici in attacco, ne facciamo tanti ma ne stiamo subendo qualcuno in più. La partita si è messa subito in salita ed è stato difficile rimettersi in gioco anche per via di un'espulsione dovuta ad un eccesso di proteste. La situazione è questa, ne prendiamo atto. All'andata avevamo fatto molto meglio, siamo stati più aggressivi. L'espulsione ha tagliato le gambe alla squadra, che però nell'atteggiamento e nella determinazione ha fatto bene" ha osservato Conte. Che poi ha voluto ricordare il livello dell’avversario: "C'è stato grande impegno. Non abbiamo giocato contro l'ultima della classe, ma col Real Madrid".