Atalanta-Midtjylland, dove vedere la partita in tv

Nella quinta giornata del gruppo D di Champions League l’Atalanta affronterà i danesi del Midtjylland. Partita in diretta su Sky Sport Arena (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

Dopo la brutta sconfitta di Bergamo contro il Sassuolo, per l’Atalanta è di nuovo tempo di Champions League. Questa sera, alle 21, i nerazzurri sfideranno infatti i danesi del Midtjylland al Gewiss Stadium nella 5^ giornata del Gruppo D. La squadra di Gasperini arriva dall’incredibile vittoria ad Anfield contro il Liverpool, ed è attualmente terza in classifica nel girone a pari punti con l’Ajax: 7, ma gli olandesi sono sopra in virtù della differenza reti, dato che il primo scontro diretto è finito 2-2 (il ritorno si giocherà ad Amsterdam mercoledì 9 dicembre). Il Midtjylland, invece, ha perso tutte le gare di questa Champions ed è ultimo a 0 punti nel girone.