Champions, l'Atalanta si qualifica se...

Il successo contro il Liverpool ha riportato l'Atalanta in una posizione 'di forza' in vista delle ultime due gare per il passaggio agli ottavi. L'Ajax che è a quota 7 come i bergamaschi deve affrontare prima l'insidiosa trasferta di Anfield contro i Reds non ancora certi della qualificazione e poi lo scontro diretto contro la formazione di Gasperini. Ecco i risultati che qualificherebbero l'Atalanta

Un'impresa da leggenda ad Anfield dopo le cinque scoppole rimediate al Gewiss Stadium e l'Atalanta torna a sperare in maniera molto concreta nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Il 2-0 sul Liverpool consente alla squadra di Gasperini di restare agganciata all'Ajax a quota 7 punti e non permette al Liverpool di di guadagnarsi in anticipo il passaggio del turno. Dettaglio non trascurabile dal momento che i Reds con soli due punti di vantaggio su Ajax e Atalanta non potranno distrarsi. A partire dalla sfida con i Lancieri in programma questa sera ad Anfield e dal pronostico sbilanciato in favore degli inglesi. Ed è questo a cui guarda l'Atalanta che contemporaneamente gioca con l'ormai eliminato Midtjylland prima della sfida decisiva dell'ultima giornata ad Amsterdam contro l'Ajax. Tenuto conto di queste considerazioni, l'Atalanta si qualifica se: