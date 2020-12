Borussia-Lazio, tutto quello che c'è da sapere

Il grande ex Immobile torna al Signal Iduna Park, dove ha segnato in tutte e tre le presenze in Champions con la maglia dei tedeschi. Dall’altra parte c’è il prodigio Haaland che già segnato 16 reti con sole 12 presenze nella competizione

Il Borussia Dortmund è imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe della fase a gironi di Champions (6 vittorie e 2 pareggi), mantenendo la porta inviolata sei volte sin dalla sconfitta per 1-2 contro il Tottenham nel novembre 2017. La Lazio è imbattuta nelle quattro partite di questa stagione (2 vittorie e 2 pareggi), la sua striscia di imbattibilità più lunga nella competizione dalle prime otto gare disputate, tra settembre e dicembre 1999 (5 successi e 3 pari). La squadra di Inzaghi ha vinto solo una delle ultime 14 trasferte in Champions League (4 pareggi e 9 sconfitte) e non ha trovato il successo nelle ultime sette, dalla vittoria per 0-2 contro il Besiktas nel settembre 2003.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Ciro Immobile, ha segnato in tutte e tre le sue presenze in Champions League al Signal Iduna Park, da giocatore del Borussia Dortmund, nella stagione 2014/15. Erling Haaland, ha segnato 16 gol in appena 12 presenze in Champions, di cui otto (con soli 13 tiri nello specchio) in sei gare con la squadra tedesca. Solo Ole Gunnar Solskjaer (19) e John Carew (18) hanno segnato di più nella competizione tra i giocatori norvegesi.