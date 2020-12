L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria che dà ancora speranza in ottica qualificazione ottavi: "Una partita del genere non la vinci se non sei squadra. Abbiamo strameritato. Quello che chiedo ai ragazzi è una crescita di responsabilità da parte di tutti, solo così possiamo migliorare" L'INTER SI QUALIFICA SE… LE COMBINAZIONI

L'Inter c'è. Anzi, è viva, come dice Conte nel post partita. I nerazzurri hanno conquistato i tre punti in Germania con una grande prova, ne è certo lo stesso allenatore: "Una partita del genere non la vinci se non sei squadra - ha detto Conte -. E se vinci vuol dire che lo sei sotto molti punti di vista: da quello tattico a quello caratteriale. Abbiamo strameritato, potevamo evitare sofferenze inutili ma ricordiamoci che abbiamo affrontato una squadra forte, sicuramente la migliore del nostro girone in questo momento. Siamo vivi, e questa è la cosa più importante". E ancora: "Faccio i complimenti alla squadra. Lo spirito era quello giusto e quando hanno voglia di aiutarsi diventiamo un problema per gli avversari. Lukaku dice che non è un leader ma solo uno dei venticinque? Ha ragione, quello che chiedo ai ragazzi è una crescita di responsabilità da parte di tutti. Solo così possiamo migliorare come collettivo e avere ambizioni. Stiamo facendo un percorso, partite come queste testimoniano che la squadra c'è. C'è unità d'intenti, e voglia di rendere orgogliosi i nostri tifosi".

"Intervallo? Sono stato buon profeta" Buon inizio di partita, il gol, poi il pari in un finale di tempo fatto meglio dal 'Gladbach. "Cosa è successo all'intervallo? Il gol a fine primo tempo poteva distruggere il nostro morale, soprattutto dopo aver creato tanto noi e poco loro - ha proseguito Conte -. Nell'intervallo abbiamo analizzato qualche situazione, i ragazzi avevano bisogno di essere supportati, sanno che nel bene e nel male sono sempre con loro. Gli ho detto di tornare a giocare come a inizio partita e non come nel finale di tempo. E che saremmo stati premiati se avessimo giocato così, sono stato buon profeta".