Il centravanti belga protagonista nel 3-2 dell'Inter sul campo del Borussia Mönchengladbach: "In questo anno e mezzo ho giocato il miglior calcio della mia carriera. Non mi sento decisivo, sono solo uno dei 25 giocatori in organico e per me me conta aiutare la squadra a vincere le partite. Stiamo crescendo, ma sul 3-1 questa partita deve essere chiusa"

"Io sono solo uno dei 25 giocatori in organico, ci sono tanti in squadra più esperti di me. Per me conta aiutare la squadra a vincere le partite e fare il meglio per l'Inter". Romelu Lukaku divide così i meriti con i compagni dopo la vittoria per 3-2 dell'Inter sul campo del Borussia Mönchengladbach, che permette all'Inter di restare in gioco per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Il centravanti belga ha segnato una doppietta, mettendo la sua firma sull'1-2 e sull'1-3 e portando a 11 le reti stagionali in 12 partite ufficiali con i nerazzurri. "Giocare con questi ragazzi mi ha fatto crescere tantissimo - spiega ai microfoni di Sky Sport - in questo ultimo anno e mezzo ho giocato il miglior calcio della mia carriera e di questo ringrazio staff e compagni"