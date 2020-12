I nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi. Ultimi nel girone con 2 punti in 4 gare, devono vincere entrambe le rimanenti e sperare anche in un aiuto dal Real Madrid. Oppure augurarsi che Zidane perda le prossime due

Se prima del match di San Siro col Real la strada verso gli ottavi per l’Inter appariva in salita, dopo il ko l’obiettivo appare come un miraggio, soprattutto a guardare la classifica. Qualificazione difficile, difficilissima, ma non impossibile. Partiamo da un record negativo stabilito dalla squadra di Conte, che per la prima volta nella sua storia non vince nessuna delle prime 4 partite del girone di Champions. Pareggi contro Shakhtar e Borussia Moenchengladbach, poi la doppia sconfitta con il Real, prima a Madrid e poi a San Siro: per un totale di appena 2 punti, con l’Inter che resta ultima nel girone guidato dal ‘Gladbach (8 punti). Poi Real Madrid a 7 e Shakhtar a 4.



Inevitabilmente, la strada dell’Inter per gli ottavi passa per due vittorie nelle prossime due partite, le ultime due del girone. Una situazione che ricorda un po’ quella dell’Atalanta nella passata edizione della Champions, con i nerazzurri di Gasperini che riuscirono nell’impresa di qualificarsi vincendo le ultime due, dopo aver fatto un solo punto (un pari e 3 sconfitte) nelle prime 4. Da adesso, dunque, è vietato ogni minimo passo falso: vincere diventa l’unica opzione. Per sperare di passare come secondi, dato che il primo posto è ormai impossibile.

Se il Real batte lo Shakhtar

Si inizia dunque dalla trasferta di oggi in Germania contro il ‘Gladbach attuale capolista. I nerazzurri vincendo accorcerebbero dalla vetta, salendo a 5 punti (con i tedeschi fermi a 8) e, in caso di contemporanea vittoria del Real sullo Shakhtar, diventerebbe decisiva l’ultima gara del girone, il 9 dicembre in casa contro lo Shakhtar. Una giornata in cui i nerazzurri dovranno sì vincere, ma anche sperare che il Real Madrid batta il Borussia M’Gladbach, fermandolo dunque a quota 8. E gli spagnoli, se volessero vincere il girone, sarebbero sicuramente motivati a fare i tre punti.

Se il Real non batte lo Shakhtar

Ma se il Real non dovesse battere lo Shakhtar? Si aprono allora altri due scenari possibili, fermo restando che l'Inter dovrebbe comunque vincere sempre.