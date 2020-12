I biancocelesti, attualmente al secondo posto e ancora imbattuti nel gruppo F, hanno 4 punti di vantaggio sul Club Brugge, terzo. Contro il Borussia Dortmund giocheranno per il primato e per provare a chiudere la pratica qualificazione: tutte le combinazioni per accedere agli ottavi di finale LAZIO-ZENIT 3-1, GOL E HIGHLIGHTS

Un percorso fin qui ottimo quello della Lazio, vicinissima a superare il primo turno di Champions League a 20 anni di distanza dall'ultima volta. Allora, nella stagione 2000/01, i biancocelesti riuscirono ad accedere alla seconda fase, adesso la squadra di Simone Inzaghi ha messo nel mirino gli ottavi di finale. Merito degli 8 punti conquistati nelle prime quattro giornate del girone F grazie alle vittorie interne contro Borussia Dortmund e Zenit San Pietroburgo e ai pareggi in trasferta contro i russi e il Club Brugge. Nessuna sconfitta dunque e un secondo posto alle spalle del Borussia (9 punti) consolidato, con ben 4 punti di vantaggio sul Club Brugge, terzo. Per questo, mercoledì 2 dicembre alle ore 21 (diretta su Sky Sport Arena), Immobile e compagni voleranno a Dortmund non solo per giocarsi il primato contro i tedeschi, ma anche per provare a chiudere il discorso qualificazione, che rimarrebbe comunque apertissimo anche in caso di sconfitta. Ecco cosa serve alla Lazio per accedere agli ottavi di finale.