La Lazio fa visita al Borussia Dortmund, attualmente al comando del girone F. Con un successo i biancocelesti sorpasserebbero i tedeschi assicurandosi la qualificazione agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Inzaghi schiera Milinkovic-Savic dal 1', ballottaggi in difesa. Diretta Sky Sport Arena e Sky Sport 253, calcio d'inizio ore 21

L'ottimo percorso della Lazio in Champions può aver inciso sulla squadra di Inzaghi in campionato, ma quel che è certo è che in Europa i biancocelesti stanno mostrando il loro volto migliore. Imbattuti dopo quattro giornate, all'andata si imposero sul Borussia Dortmund, che poi però ha approfittato dei pareggi nelle trasferte con Bruges e Zenit per guadagnare la testa del raggruppamento. Con un successo, però, la Lazio si riporterebbe a +2 sui gialloneri di Dortmund, in vetta al girone F.

Lazio, torna Milinkovic-Savic dal 1' approfondimento Inzaghi: "Immobile super, che sfida con Haaland" Sfida che può garantire alla Lazio una qualificazione, che nel giorno dei sorteggi non era affatto scontata, e un successo lancerebbe addirittura la Lazio verso il primato nel girone. L'ultima volta che riuscì a superare la fase a gironi, bisogna tornare indietro di 20 anni, Simone Inzaghi era ancora un giocatore della Lazio. Tornerà sicuramente Milinkovic-Savic, dovrebbe esserci Hoedt al centro della difesa. I big ci saranno tutti, da Leiva a Luis Alberto, ovviamente Correa e Immobile. Dubbi in porta e in difesa: perché Patric e Luiz Felipe sono in ballottaggio, ma il turnover potrebbe toccare anche Strakosha, che si è rivisto in campionato nella gara con l'Udinese.

LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi