Federico segna il primo gol in Champions e raggiunge Enrico nella lista dei marcatori europei di casa Chiesa. Simpatico siparietto nello studio di Sky Sport, con l'esterno della Juventus "interrogato" sulle qualità del papà da due ex compagni di squadra come Costacurta e Del Piero

Non solo l'emozione del primo gol in Champions League in carriera, ma anche quella di aver raggiunto papà Enrico (autore di due gol nella Champions 1997-98 con la maglia del Parma e di altri tre con quella della Fiorentina nel 1999-00) nella lista dei goleador europei della famiglia Chiesa. E il paragone, nello studio post partita di Sky Sport, viene naturale soprattutto a chi con Enrico ha giocato in nazionale come Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero. Il curioso siparietto nasce grazie alle parole dell'ex difensore del Milan, che definisce il papà ancora più bravo del figlio a calciare con il piede sinistro. Immediata la risposta dell'ex numero 10 della Juve, che non si espone sulla questione, ma rimbalza la domanda al diretto interessato. A mettere la parola fine è lo stesso Federico Chiesa, che conferma la tesi sostenuta da Costacurta: "Me l'hai servita su un piatto d'argento, gli ruberei il tiro. Calciava in maniera fantastica sia di destro che di sinistro, con una coordinazione da fenomeno. Non c'è altro da dire, gli ruberei il tiro".