Koeman: "Ronaldo? Non ci servono stimoli extra"

"Messi e Ronaldo sono diversi, ma ugualmente incredibili": questo il pensiero di Koeman, allenatore dei blaugrana, alla vigilia della sfida contro i bianconeri. CR7, dopo aver saltato la partita d’andata per la positività al Covid, ritroverà l'attaccante argentino, suo rivale nei tanti anni in Liga. "Difficile dire chi sia il migliore: la presenza di Cristiano non è uno stimolo in più per noi, non ne abbiamo bisogno. Barcellona-Juventus è già una grande sfida tra due big che lottano per il primo posto nel girone"